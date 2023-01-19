Важный шаг: Кулеба поблагодарил Европарламент за принятие решения о создании трибунала для России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Европарламент за поддержку резолюции о создании трибунала для расследования военных преступлений РФ в Украине.
Об этом он написал в Twitter.
— Я благодарен членам Европейского парламента за принятие постановления о создании Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Важный шаг к правовому механизму привлечения к ответственности российского руководства и предотвращению подобных преступлений в будущем, — заявил Кулеба.
I’m grateful to members of @Europarl_EN for passing the resolution on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Important step toward a legal mechanism for putting Russian leadership on trial and preventing such crimes in the future.Сейчас смотрят
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 19, 2023
В четверг, 19 января, Европарламент поддержал резолюцию о создании специального трибунала для расследования российских военных преступлений в Украине. Решение было принято 472 голосами, против высказались 19, 33 парламентария воздержались.
В резолюции депутаты Европарламента требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство России и Беларуси.