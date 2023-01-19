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Важный шаг: Кулеба поблагодарил Европарламент за принятие решения о создании трибунала для России

Бедрак Виктория, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Европарламент за поддержку резолюции о создании трибунала для расследования военных преступлений РФ в Украине.

Об этом он написал в Twitter.

— Я благодарен членам Европейского парламента за принятие постановления о создании Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Важный шаг к правовому механизму привлечения к ответственности российского руководства и предотвращению подобных преступлений в будущем, — заявил Кулеба.

В четверг, 19 января, Европарламент поддержал резолюцию о создании специального трибунала для расследования российских военных преступлений в Украине. Решение было принято 472 голосами, против высказались 19, 33 парламентария воздержались.

В резолюции депутаты Европарламента требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство России и Беларуси.

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