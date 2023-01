Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Европарламент за поддержку резолюции о создании трибунала для расследования военных преступлений РФ в Украине.

Об этом он написал в Twitter.

I’m grateful to members of @Europarl_EN for passing the resolution on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Important step toward a legal mechanism for putting Russian leadership on trial and preventing such crimes in the future.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 19, 2023