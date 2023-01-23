Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Украина никогда не хранила оружие на АЭС: Подоляк ответил на обвинения РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
Рівненська АЕС

Никакого оружия на территории атомных электростаций Украина никогда не хранила, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на нелепые обвинения главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

— Зато РФ захватила Запорожскую АЭС и держит там военных, — написал он в Twitte.

Подоляк отметил, что такими лживыми заявлениями Россия просто стремится оправдать свои провокации.

— Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ, — добавил советник председателя ОП.

 

Сейчас смотрят

Кстати, сейчас специалисты МАГАТЭ находятся на всех АЭС Украины, чтобы оказывать необходимую помощь по обеспечению ядерной безопасности.

Перед этим директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Украина якобы размещает вооружение, полученное от западных партнеров, на территориях АЭС.

По его словам, это касается ракет к комплексам HIMARS и системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов крупного калибра.

Читайте
На ЧАЭС началась миссия специалистов МАГАТЭ — Гросси

Фото: Энергоатом

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка