Украина никогда не хранила оружие на АЭС: Подоляк ответил на обвинения РФ

Январь, 23 в 16:50

Никакого оружия на территории атомных электростаций Украина никогда не хранила, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на нелепые обвинения главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

— Зато РФ захватила Запорожскую АЭС и держит там военных, — написал он в Twitte.

Подоляк отметил, что такими лживыми заявлениями Россия просто стремится оправдать свои провокации.

— Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ, — добавил советник председателя ОП.

Сейчас смотрят

Ніякої зброї на «території АЕС» Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно «заявляє» ru-СЗР (Наришкін). Натомість Рф захопила ЗАЕС і тримає там військових.

Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ.

Сенс брехні від росіян – виправдати свої провокації. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 23, 2023

Кстати, сейчас специалисты МАГАТЭ находятся на всех АЭС Украины, чтобы оказывать необходимую помощь по обеспечению ядерной безопасности.

Перед этим директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Украина якобы размещает вооружение, полученное от западных партнеров, на территориях АЭС.

По его словам, это касается ракет к комплексам HIMARS и системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов крупного калибра.

Фото: Энергоатом