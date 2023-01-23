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Факти / Україна

Україна ніколи не зберігала зброю на АЕС: Подоляк відповів на звинувачення РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Рівненська АЕС

Жодної зброї на території атомних електростацій Україна ніколи не зберігала, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на безглузді звинувачення голови Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна.

– Натомість РФ захопила Запорізьку АЕС і тримає там військових, – написав він у Twitte.

Подоляк наголосив, що такими брехливими заявами Росія просто прагне виправдати свої провокації.

– Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ, – додав радник голови ОП.

 

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До речі, зараз фахівці МАГАТЕ перебувають на всіх АЕС України, щоб надавати необхідну допомогу з забезпечення ядерної безпеки.

Перед цим директор російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив, що Україні нібито розміщує озброєння, отримане від західних партнерів, на територіях АЕС.

За його словами, це стосується ракет до комплексів HIMARS і систем ППО, а також артилерійських боєприпасів великого калібру.

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Фото: Енергоатом

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