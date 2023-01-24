Январь, 24 в 6:41

Сегодня, 24 января, – 11 месяцев, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Сейчас оккупанты, несмотря на многочисленные потери, не оставляют попыток захватить всю Донецкую область.

Захватчики наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Сейчас смотрят На Купянском направлении в течение суток наступательные действия армии РФ обернулись поражением, поскольку Вооруженные силы Украины отбили все атаки врага. Карта боевых действий в Украине на 24.01.2023 Полномасштабная война в Украине длится уже 335-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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