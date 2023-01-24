Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Карта боевых действий на 24.01.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 24 января, – 11 месяцев, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Сейчас оккупанты, несмотря на многочисленные потери, не оставляют попыток захватить всю Донецкую область.

Захватчики наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Сейчас смотрят

На Купянском направлении в течение суток наступательные действия армии РФ обернулись поражением, поскольку Вооруженные силы Украины отбили все атаки врага.

Карта боевых действий в Украине на 24.01.2023

Карта бойових дій 23 січня 2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 335-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка