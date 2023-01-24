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Факти / Україна

Карта бойових дій на 24.01.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 24 січня, – 11 місяців, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Нині окупанти, попри численні втрати, не полишають спроб захопити всю Донецьку область.

Загарбники наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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На Куп’янському напрямку протягом доби наступальні дії армії РФ обернулися поразкою, оскільки Збройні сили України відбили всі атаки ворога.

Карта бойових дій в Україні на 24.01.2023

Карта бойових дій 23 січня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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