Карта бойових дій на 24.01.2023 – ситуація на фронті

Січень, 24 в 6:41

Сьогодні, 24 січня, – 11 місяців, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Нині окупанти, попри численні втрати, не полишають спроб захопити всю Донецьку область.

Загарбники наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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На Куп’янському напрямку протягом доби наступальні дії армії РФ обернулися поразкою, оскільки Збройні сили України відбили всі атаки ворога.

Карта бойових дій в Україні на 24.01.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.