Метро на Виноградарь: суд обязал Киевметробуд вернуть Киеву 139 млн грн

Январь, 24 в 17:56

Киевская городская прокуратура через суд взыскала с компании Киевметробуд, которая строит две станции зеленой ветки метро, более 139 млн грн в столичный бюджет.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook.

— Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым удовлетворил иск прокурора о взыскании с генподрядчика строительства двух новых станций метро Сырецко-Печерской линии метрополитена более 139 млн грн в столичный бюджет, — говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что строительная компания использовала не по назначению средства из бюджета города, выделенные на строительство линии метро к жилмассиву Виноградарь.

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Эти деньги – это проценты по депозиту, на который компания положила часть аванса, полученного на строительство метро.

Вырученные из бюджета средства генподрядчик разместил на депозитные счета, в результате чего компания незаконно обогатилась за счет территориальной общины.

Законодательство запрещает такие действия. Суд признал использование денег местного бюджета нецелевым.

О том, что подрядчик строительства метро к жилому массиву Виноградарь использовал средства, которые ему предоставили, не по назначению, стало известно в ноябре 2021 года.

Компании перечислили сумму в качестве аванса за строительство метро. Зато подрядчик разместил более 1,5 млрд грн из полученной суммы на депозитные счета в банке. В 2019 году это принесло компании личный доход в размере 139,1 млн грн.