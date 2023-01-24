Метро на Виноградар: суд зобов’язав Київметробуд повернути Києву 139 млн грн

Січень, 24 в 17:56

Київська міська прокуратура через суд стягнула з компанії Київметробуд, яка будує дві станції зеленої гілки метро, понад 139 млн грн до столичного бюджету.

Про це повідомила пресслужба прокуратури у Facebook.

— Північний апеляційний господарський суд залишив чинним рішення суду першої інстанції, яким задовольнив позов прокурора про стягнення з генпідрядника будівництва двох нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії метрополітену понад 139 млн грн до столичного бюджету, – йдеться у повідомленні.

Прокуратура встановила, що будівельна компанія використала не за призначенням кошти з бюджету міста, що були виділені на будівництво лінії метро до житлового масиву Виноградар.

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Ці гроші – це відсотки за депозитом, на який компанія поклала частину авансу, отриманого на будівництво метро.

Отримані з бюджету кошти генпідрядник розмістив на депозитні рахунки, в результаті чого компанія незаконно збагатилась за рахунок територіальної громади.

Зазначається, що законодавство забороняє такі дії. Суд визнав таке використання грошей місцевого бюджету нецільовим.

Про те, що підрядник будівництва метро до житлового масиву Виноградар використав кошти, які йому надали, не за призначенням, стало відомо у листопаді 2021 року.

Компанії перерахували суму як аванс за будівництво метро. Натомість підрядник розмістив понад 1,5 млрд грн з отриманої суми на депозитні рахунки у банку. Протягом 2019 року це принесло компанії особистий дохід у розмірі 139,1 млн грн.