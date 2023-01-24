Россия бросила на поле боя десятки тысяч новомобилизованных, но безуспешно — CNN
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Фото: Минобороны
За последние несколько месяцев Россия направила в Украину десятки тысяч новых военных.
Об этом сообщил CNN высокопоставленный военный чиновник США.
По его словам, новомобилизованные мало что изменили, прибыв на линию фронта “плохо снаряженными, плохо обученными” и “брошенными на поле боя”.
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– Россия направила войска в качестве замены или подкрепления для существующих частей, вместо новоорганизованных и сплоченных, – говорится в сообщении.
Отмечено, что новые военные начали прибывать в Украину после оглашения мобилизации в октябре 2022 года.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 января 2023 года украинские защитники ликвидировали 122 170 российских оккупантов.
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