Россия бросила на поле боя десятки тысяч новомобилизованных, но безуспешно — CNN

Январь, 24 в 8:34

За последние несколько месяцев Россия направила в Украину десятки тысяч новых военных.

Об этом сообщил CNN высокопоставленный военный чиновник США.

По его словам, новомобилизованные мало что изменили, прибыв на линию фронта “плохо снаряженными, плохо обученными” и “брошенными на поле боя”.

Сейчас смотрят – Россия направила войска в качестве замены или подкрепления для существующих частей, вместо новоорганизованных и сплоченных, – говорится в сообщении. Отмечено, что новые военные начали прибывать в Украину после оглашения мобилизации в октябре 2022 года. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 января 2023 года украинские защитники ликвидировали 122 170 российских оккупантов.

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