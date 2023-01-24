Росія кинула на поле бою десятки тисяч новомобілізованих, але марно – CNN
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Фото: Міноборони
За останні кілька місяців Росія направила в Україну десятки тисяч нових військових.
Про це повідомив CNN високопоставлений військовий чиновник США.
За його словами, новомобілізовані мало що змінили, прибувши на лінію фронту “погано спорядженими, погано навченими” і “кинутими на поле бою”.
Зараз дивляться
– Росія направила війська в якості заміни або підкріплення для існуючих частин, замість новоорганізованих і згуртованих, – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що нові військові почали прибувати в Україну після оголошення мобілізації у жовтні 2022 року.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 січня 2023 року українські захисники ліквідували 122 170 російських окупантів.
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