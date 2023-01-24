Росія кинула на поле бою десятки тисяч новомобілізованих, але марно – CNN

Січень, 24 в 8:34

За останні кілька місяців Росія направила в Україну десятки тисяч нових військових.

Про це повідомив CNN високопоставлений військовий чиновник США.

За його словами, новомобілізовані мало що змінили, прибувши на лінію фронту “погано спорядженими, погано навченими” і “кинутими на поле бою”.

Зараз дивляться – Росія направила війська в якості заміни або підкріплення для існуючих частин, замість новоорганізованих і згуртованих, – йдеться в повідомленні. Зазначено, що нові військові почали прибувати в Україну після оголошення мобілізації у жовтні 2022 року. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 січня 2023 року українські захисники ліквідували 122 170 російських окупантів.

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