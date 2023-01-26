Январь, 25 в 22:59

Танки, которые передают Украине западные партнеры, понадобятся для контрнаступательных операций, которые состоятся не раньше марта.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

На вопрос, смогут ли изменить ситуацию на поле боя суммарно все танки, которые передают Вооруженным силам Украины западные партнеры, Жданов ответил отрицательно.

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— Нет, они сейчас ничего не сделают. Сейчас на поле боя может появиться только рота Challenger 2, поскольку Великобритания говорила, что передадут их Украине немедленно… Остальные танки мы получим не раньше марта, — сказал он.

В то же время военный эксперт говорит, что танки советского образца, которые Украине передают, могут появиться на фронте хоть завтра, если они сегодня прибудут в Украину.

По словам Жданова, модели западных танков, которые будут переданы Украине, предусматривают проведение контрнаступательных операций.

— А контрнаступательные действия у нас будут только после того, как мы завершим оборонительную операцию по той попытке наступления, которую готовит Путин… Надо снять розовые очки и прекратить говорить о контрнаступлении, потому что наша главная задача сейчас — успешно провести оборонительную операцию, — сказал он.

Жданов уточнил, что главными задачами оборонительной операции Украины являются удержание рубежа обороны и истощение сил и ресурсов противника, в том числе и тем, чтобы нанести максимальное поражение войскам врага.

При этом военный эксперт считает, что несмотря на то, что Украина получит сразу три разновидности танков — немецкие Leopard, американские Abrams и британские Challenger, обслуживание и ремонт танков не должны стать существенной проблемой.

— Проблемы будут, но для нас это не новость, и я так понимаю, что мы имеем опыт — посмотрите на нашу артиллерию. У нас все (разновидности, — Ред.) артиллерии, которые есть в наличии в европейских странах. То же самое, каждая пушка имеет свои уникальные особенности, каждая пушка требует собственных запчастей и специалистов, которые могут ее обслуживать и ремонтировать. То же самое будет и с танками, — сказал он.

Олег Жданов добавил, что касаемо условных гаубиц M777, обслуживание не стоит сравнивать, а вот если сравнить с САУ, как, например, французские Caesar или немецкие PzH 2000, то “надо еще посмотреть, кто сложнее”.