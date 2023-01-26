Танки, які передають Україні західні партнери, знадобляться для контрнаступальних операцій, які відбудуться не раніше березня.

Про це в коментарі Фактам ICTV розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

На питання, чи зможуть змінити ситуацію на полі бою сумарно усі танки, які передають Збройним силам України західні партнери, Жданов відповів заперечно.

Зараз дивляться

– Ні, вони зараз нічого не зроблять. Зараз на полі бою може з’явитись тільки рота Challenger 2, оскільки Велика Британія казала, що передадуть їх Україні негайно… Решту танків ми отримаємо не раніше березня, – сказав він.

Водночас військовий експерт каже, що танки радянського зразка, які Україні передають, можуть з’явитись на фронті хоч завтра, якщо вони сьогодні прибудуть в Україну.

За словами Жданова, моделі західних танків, які будуть передані Україні, передбачають проведення контрнаступальних операцій.

– А контрнаступальні дії у нас будуть тільки після того, як ми завершимо оборонну операцію щодо тієї спроби наступу, яку готує Путін… Треба зняти рожеві окуляри і припинити казати про контрнаступ, тому що наше головне завдання зараз – успішно провести оборонну операцію, – сказав він.

Жданов уточнив, що головними завданнями оборонної операції України є утримати рубіж оборони та виснажити сили й ресурси противника, зокрема й тим, що нанести максимальне ураження військам ворога.

При цьому військовий експерт вважає, що попри те, що Україна отримає одразу три різновиди танків – німецькі Leopard, американські Abrams та британські Challenger, обслуговування та ремонт танків не мають стати суттєвою проблемою.

– Проблеми будуть, але для нас це не новина, і я так розумію, що ми маємо досвід – подивіться на нашу артилерію. У нас всі (різновиди, – Ред.) артилерії, що є в наявності в європейських країнах. Те ж саме, кожна гармата має свої унікальні особливості, кожна гармата потребує власних запчастин і фахівців, які можуть її обслуговувати та ремонтувати. Те ж саме буде і з танками, – сказав він.

Олег Жданов додав, що стосовно умовних гаубиць M777, обслуговування не варто порівнювати, а от якщо порівняти з САУ, як, наприклад, французькі Caesar чи німецькі PzH 2000, то “треба ще подивитись, хто складніше”.