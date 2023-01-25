Январь, 25 в 21:21

Если Украине передадут истребители F-16, то украинские Воздушные силы смогут наносить бомбовые удары вглубь обороны противника.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, относительно авиации пока неизвестно, какие именно самолеты планируют передать Украине западные партнеры, хотя Соединенные Штаты уже определились с типом самолетов, которые планируют передавать украинским летчикам.

Сейчас смотрят

— Единственное, что мы знаем, что США уже определились с типом самолетов, которые будут нам передавать. А что именно это будет, F-15, F-16, F-18, или штурмовик A-10 — очень трудно сказать, — сказал эксперт.

Олег Жданов одновременно скептически относится к тому, что Украине будут переданы европейские истребители Eurofighter, когда более вероятным является то, что из стран Европы украинским летчикам также предоставят самолеты американского производства.

Он напомнил, что первые упоминания об обучении украинских пилотов появились еще весной 2022 года.

По словам эксперта, самолеты разновидности F являются более технологичными, благодаря чему обладают способностью обходить российскую противовоздушную оборону.

— Если у нас будут F-16, то мы сможем наносить бомбовые удары в глубине обороны противника, вот в чем преимущество, — сказал он.

В то же время Олег Жданов говорит, что истребители F-16 являются очень требовательными в обслуживании, поскольку для них необходимо создать определенные условия на аэродроме.

— Речь идет о качестве взлетно-посадочной полосы, чтобы она была идеальна, потому что она проверяется каждый раз на отсутствие посторонних предметов, потому что у него воздухозаборник находится под кабиной пилота, и если переднее шасси наезжает на какой-то камень, то этот камень поднимается и сразу попадает в воздухозаборник, — пояснил военный эксперт.

При этом сам самолет после каждого перелета необходимо дополнительно проверять самолет на наличие каких-либо повреждений.