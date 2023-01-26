Сенаторы США призывают отправить Украине F-16 и ATACMS

Американские сенаторы Линдси Грэм (республиканец), Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус (демократы) призвали США и союзников усилить военную поддержку Украины.

Об этом сообщает Голос Америки.

Сенаторы также приветствовали решение США и Германии отправить в Украину танки.

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Все трое американцев недавно посетили Киев и 20 января встретились с президентом Владимиром Зеленским.

– Изгнание Путина из Украины отвечает интересам национальной безопасности Америки, поскольку за исходом этого конфликта наблюдают другие источники опасности, – говорится в заявлении политиков США.

Они отметили, что танки Leopard “хорошо подходят для этой войны”, а сочетание американских и немецких танков даст Украине мощный военный потенциал и возможность изгнать российских оккупантов.

Кроме того, американцы заявили, что украинцы “превзошли все ожидания, когда речь зашла о защите своей родины и использовании предоставленной им военной техники”.

Сенаторы призвали администрацию США и союзников направить в Украину “больше огневых средств дальнего действия, таких как ATACMS, и истребителей, таких как F-16 и МиГ-29”.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что его европейские коллеги уже приступили к работе над вопросом передачи Украине самолетов F-16.