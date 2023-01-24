Эксперт рассказал, когда Украина сможет получить F-16 и сколько истребителей нам нужно

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что предоставление Украине истребителей F-16 фактически разблокировано. Так, Нидерланды уже рассматривают возможность вооружить ВСУ этими самолетами.

Какие у F-16 характеристики, сколько истребителей нужно Украине и когда мы сможем их получить — читайте в материале Фактов ICTV.

F-16 является самым массовым истребителем четвертого поколения, он находится на вооружении 24 стран.

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Как сообщает Sky News, истребитель способен распознавать цели при любых погодных условиях и обнаруживать низколетящие самолеты на высоте радиолокационных помех.

F-16 обладает высокой маневренностью и может развивать скорость более чем 1900 км/ч. Кроме того, может пролететь более 800 км, защищаться от вражеских самолетов, поразить цель и вернуться к начальной точке.

В то же время, несмотря на то, что советский МиГ-29, которым сейчас пользуются украинские Воздушные силы, и F-16 примерно ровесники, у западного самолета есть ряд преимуществ.

Об этом рассказал фактам ICTV военный эксперт Михаил Жирохов.

— Западная авиационная техника всегда преобладала советскую за счет того, что она имела лучшую авионику. Имела на борту локационные системы и системы поражения, позволявшие советские самолеты поражать на большем расстоянии. И это всегда была проблема для Советского Союза, а затем для России, – сказал эксперт.

По словам Жирохова, F 16 – многоцелевой самолет, то есть он может использоваться и как перехватчик, и как бомбардировщик, и как штурмовик.

Появление любого западного самолета в арсенале Украины будет только плюсом на поле боя, однако придется решить ряд вопросов.

— Для такого самолета нужна инфраструктура, техники… Потребуется взлетно-посадочная полоса, которая сразу станет целью для россиян. Также у нас все советского образца и ничего не подходит для западных истребителей. Даже ключи, отвертки, все нужно заново, – говорит эксперт.

Кроме того, придется потратить время, чтобы переучить пилотов и научить техников. Переобучение по американским стандартам занимает около девяти месяцев.

Михаил Жирохов считает, что в конце концов Украина получит F 16, но где-то в конце лета или в начале осени.

В идеале украинским Воздушным силам нужно не менее 26-36 истребителей.