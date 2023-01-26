Украинской армии требуется от 300 до 500 танков для проведения наступления и освобождения территорий от российских оккупационных войск.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

– Нам нужно сейчас 300-500 танков . Танки необходимы для наступательных действий на нашей земле. Бронированная техника нужна, чтобы защитить наших людей, – подчеркнул он.

Президент объяснил, что у Украины есть дефицит тяжелой бронированной техники по сравнению с РФ. Нашему государству требуются танки, БТР, бронированные машины пехоты. И здесь важно количество этого вооружения.

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– Нельзя просто дать танки или не давать. Вопрос в том, что это даст нам… Нет смысла, чтобы какое-то ведущее государство сказало: Мы даем Украине танки, мы их поддерживаем, вот вам пять танков. Что нам с ними делать? Мы не можем комплектовать наши войска, отправлять на обучение ради пяти танков, потому что это танки другой компании, другого государства. Как мы будем потом ремонтировать эти пять танков? Для этого нужен ремонтный хаб, – рассказал глава государства.

Он добавил, что важен не только сам факт предоставления танков, но и сроки их поставки.

Зеленский сообщил, что Украина также готовит танки для отправки на фронт, однако детали раскрывать нельзя, поскольку российские оккупанты наносят удары по логистическим центрам.

– Против тысяч танков России мы параллельно строим какое-то количество танков, мы ремонтируем свои танки, – заявил он.

Комментируя колебания Берлина относительно поставок боевых танков Leopard 2, Зеленский выразил мнение, что все дело в опасениях, что они будут применены на территории РФ.

Он подчеркнул, что Украина не имеет планов наступления на Россию, поскольку не хочет дополнительно терять военных.

– Эмоционально, мне кажется, они (Германия, — Ред.) еще имеют ту или иную связь с РФ, что немецкие танки – это наступательное оружие и т.д. Хотя мы много раз говорили, что имеем право наступать на нашей территории, абсолютное право. Мы не воюем на территории России, потому что у нас нет заинтересованности в этом. Потому что война, где бы это ни было, – это потеря людей. Для меня люди – номер один, и потому я не хочу воевать на территории РФ. Я хочу, чтобы они быстрее прекратили войну и поскорее вышли с нашей территории, — заявил президент.

По его словам, как только войска РФ покинут территорию Украины, полномасштабная война закончится.

Как известно, 25 января Германия согласовала предоставление Украине танков Leopard 2. Берлин передаст одну роту танков Leopard 2 (14 единиц). Кроме того, немецкое правительство разрешило другим странам реэкспортировать эту технику.

США, в свою очередь, отправят 31 танк M1 Abrams.