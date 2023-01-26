Січень, 26 в 14:00

Українській армії потрібні від 300 до 500 танків для проведення наступу та звільнення територій від російських окупаційних військ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

– Нам потрібно зараз 300-500 танків. Танки потрібні для наступальних дій на нашій землі. Броньована техніка потрібна, щоб захистити наших людей, – наголосив він.

Президент пояснив, що Україна має дефіцит важкої броньованої техніки в порівняні з РФ. Нашій державі потрібні танки, БТР, броньовані машини піхоти. І тут важлива кількість цього озброєння.

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– Не можна просто дати танки або не давати. Питання в тому, що це дасть нам… Немає сенсу, щоб якась провідна держава сказала: Ми даємо Україні танки, ми їх підтримуємо, ось вам п’ять танків. Що нам з ними робити? Ми не можемо комплектувати наші війська, відправляти на навчання заради п’яти танків, тому що це танки іншої компанії, іншої держави. Як ми потім будемо ремонтувати ці п’ять танків? Для цього потрібен ремонтний хаб, – розповів глава держави.

Він додав, що важливий не лише сам факт надання танків, а й терміни їх поставки.

Зеленський повідомив, що Україна також готує танки для відправлення на фронт, проте деталі розкривати не можна, оскільки російські окупанти завдають ударів по логістичних центрах.

– Проти тисяч танків Росії ми паралельно будуємо якусь кількість танків, ми ремонтуємо свої танки, – заявив він.

Коментуючи вагання Берліна щодо поставок бойових танків Leopard 2, Зеленський висловив думку, що вся справа в побоюваннях, що вони будуть застосовані на території РФ.

Він наголосив, що Україна не має планів наступу на Росію, оскільки не хоче додатково втрачати військових.

– Емоційно, мені здається, вони (Німеччина, – Ред.) ще мають той чи інший зв’язок з РФ, що німецькі танки – це наступальна зброя тощо. Хоча ми багато разів говорили, що маємо право наступати на нашій території, абсолютне право. Ми не воюємо на території Росії, бо в нас немає зацікавленості в цьому. Тому що війна, де б це не було, – це втрачання людей. Для мене люди – номер один, і тому я не хочу воювати на території РФ. Я хочу, щоб вони швидше припинили війну та швидше вийшли з нашої території, – заявив президент.

За його словами, як тільки війська РФ залишать територію України, повномасштабна війна закінчиться.

Як відомо, 25 січня Німеччина погодила надання Україні танків Leopard 2. Берлін передасть одну роту танків Leopard 2 (14 одиниць). Крім того, німецький уряд дозволив іншим країнам реекспортувати цю техніку.

США, своєю чергою, відправлять 31 танк M1 Abrams.