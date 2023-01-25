Президент Украины Владимир Зеленский узнал о решении Германии передать Украине боевые танки Leopard 2 во время интервью американскому каналу Sky News.

Телеканал опубликовал соответствующее видео.

– Вот сейчас мой пресс-секретарь сказал, что только что канцлер Шольц подтвердил, что даст Leopard. Я буду разговаривать с ним сразу после интервью. Я очень рад. Я благодарю Германию, Британию и Соединенные Штаты за то, что они приняли такое решение. Я благодарен в целом миру за поддержку Украины, – сказал президент.

Кроме того, он отметил, что количество танков и срок, когда они должны доехать в Украину, играют важную роль.

Напомним, что сегодня стало известно о решении правительства ФРГ о передаче танков Leopard 2, а именно 14 единиц из собственных запасов Бундесвера.

При этом министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия может передать Украине танки Leopard через три месяца.

