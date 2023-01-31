Украина ведет переговоры о передаче истребителей и дальнобойных ракет — Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры о передаче реактивной авиации и ракет с дальностью поражения 300 км.

Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, общественность в Украине и партнеры знают о типах вооружений, которые еще нужны украинским защитникам.

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— В первую очередь речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км. Это не оружие эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессора. Мы ведем переговоры по разблокированию всех этих решений, — отметил министр.

Кулеба добавил, что приказал всем украинским дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом.

– Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие. Призываю партнеров сделать все от них зависящее, чтобы это произошло как можно скорее, — подчеркнул он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что партнеры и союзники Украины должны прекратить проводить любые красные линии и наконец дать современные истребители и дальнобойные ракеты.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не исключает отправки самолетов в Украину, но добавил, что для этого необходимо выполнить определенные условия.

Кроме того, Польша также дала “положительные сигналы” о том, что она может быть готова отправить истребители.

В то же время президент США Джо Байден исключил отправку истребителей F-16.

Источник: брифинг Дмитрия Кулебы