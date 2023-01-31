Україна веде переговори щодо передачі винищувачів та далекобійних ракет – Кулеба

Січень, 31 в 15:55

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде переговори щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю ураження 300 км.

Про це він сказав на брифінгу.

За його словами, громадськість в Україні та партнери знають про типи озброєнь, які ще потрібні українським захисникам.

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– Насамперед йдеться про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 км. Це не є зброєю ескалації, це зброя захисту та стримування агресора. Ми ведемо переговори для розблокування всіх цих рішень, – зазначив міністр.

Кулеба додав, що наказав усім українським дипломатам у ключових столицях зробити досягнення цієї мети пріоритетом.

– Впевнений, що ЗСУ неодмінно отримають всю необхідну зброю. Закликаю партнерів зробити все від них залежне, щоб це сталося якомога швидше, – наголосив він.

Раніше президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що партнери та союзники України мають припинити проводити будь-які червоні лінії і дати нарешті сучасні винищувачі та далекобійні ракети.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не відкидає відправлення літаків в Україну, але додав, що для цього необхідно виконати певні умови.

Крім того, Польща також дала “позитивні сигнали” про те, що вона може бути готова відправити винищувачі.

Водночас президент США Джо Байден виключив відправлення винищувачів F-16.

Джерело: брифінг Дмитра Кулеби