Правоохранители разоблачили коррупционную схему на Житомирской таможне. Механизм заключался в незаконном ввозе в Украину автомобилей.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечено, что противоправная деятельность дельцов нанесла госбюджету более 20 млн грн убытков.

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По имеющимся данным, преступный механизм был налажен руководителями одного из таможенных постов области. Они помогали импортировать иностранные машины скорой помощи без уплаты установленных таможенных платежей.

Осенью 2020 года представители столичной компании-импортера переправили в Украину 26 автомобилей медпомощи и оформили их хранение в режиме таможенного склада. Эта норма предусматривает пребывание транспортного средства на территории таможенных логистических центров без уплаты налогов и сборов в течение 1 года. По истечении этого срока авто должны растаможить с перечислением соответствующих платежей в госбюджет или вернуть в страну-экспортер.

Впрочем, таможенники договорились с коммерсантами сделать фиктивный реэкспорт скорых для искусственного продления срока их безвозмездного пребывания в Украине. Чиновники проводили по документам так называемый повторный заезд через границу, но на самом деле иностранные транспортные средства оставались на таможенном складе Житомирской области.

За это время коммерсанты подыскивали покупателей на импортируемый товар и реализовывали его после растаможки по “минимальной” ставке. Для этого вносили в таможенные декларации искусственно заниженную стоимость зарубежных авто, а таможенники “не замечали” это несоответствие с реальной суммой.

На основании собранных доказательств заместителю начальника таможенного поста и руководителю отдела таможенного оформления поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

По инициативе Службы безопасности и Государственного бюро расследований более 20 автомобилей скорой помощи с полным медицинским оборудованием, на которые был наложен арест, передано на нужды ВСУ.