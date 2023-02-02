Февраль, 02 в 8:03

За сутки украинские защитники отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Новоселовское, Площадка, Невское, Червонопоповка, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области ;

; Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 02.02.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 344-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.