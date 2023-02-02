Карта бойових дій на 02.02.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби українські захисники відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:
- Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області;
- Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 02.02.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.