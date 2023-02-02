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Факти / Україна

Карта бойових дій на 02.02.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 02.02.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби українські захисники відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

  • Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області;
  • Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 02.02.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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