Карта бойових дій на 02.02.2023 – ситуація на фронті

Лютий, 02 в 8:03

Упродовж доби українські захисники відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області ;

; Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 02.02.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.