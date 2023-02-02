Погиб в бою: в Сваляве простились с экс-редактором Фактов ICTV Дмитрием Кудрявцевым
Сегодня, 2 февраля, в Сваляве Закарпатской области простились с погибшим на фронте военнослужащим, бывшим редактором новостной ленты сайта Факты ICTV Дмитрием Кудрявцевым.
Жизнь Дмитрия оборвалась во время боевого столкновения 25 января.
Дмитрий Кудрявцев покинул коллектив Фактов ICTV в феврале 2022 года и незадолго после этого вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
На фронте Дмитрий, имея медицинское образование, стал стрелком-санитаром 18 отдельного батальона 35 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.
Что известно о Дмитрии Кудрявцеве
Дмитрию Кудрявцеву было всего 30 лет.
На сайте Факты ICTV Дмитрий работал в 2021-2022 годах.
Начал журналистский путь в 2015 году в издании Focus.ua.
Впоследствии занимал должности редактора сайта Оbozrevatel и главного редактора сайта Народная правда.
Писал статьи на ближневосточную тематику для израильских порталов Сursor Info и MIGnews.
У Дмитрия остались жена Мария и бабушка.
Коллектив Фактов ICTV выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Кудрявцева.
Помочь семье погибшего героя можно, перечислив средства на карту 4149 6293 8494 1670 (получатель – Бирчин Дмитрий Миронович, который помогает жене с погребением).
Фото: Дмитрий Кудрявцев