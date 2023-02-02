Февраль, 02 в 15:13

Сегодня, 2 февраля, в Сваляве Закарпатской области простились с погибшим на фронте военнослужащим, бывшим редактором новостной ленты сайта Факты ICTV Дмитрием Кудрявцевым.

Жизнь Дмитрия оборвалась во время боевого столкновения 25 января.

Дмитрий Кудрявцев покинул коллектив Фактов ICTV в феврале 2022 года и незадолго после этого вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

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На фронте Дмитрий, имея медицинское образование, стал стрелком-санитаром 18 отдельного батальона 35 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

Что известно о Дмитрии Кудрявцеве

Дмитрию Кудрявцеву было всего 30 лет.

На сайте Факты ICTV Дмитрий работал в 2021-2022 годах.

Начал журналистский путь в 2015 году в издании Focus.ua.

Впоследствии занимал должности редактора сайта Оbozrevatel и главного редактора сайта Народная правда.

Писал статьи на ближневосточную тематику для израильских порталов Сursor Info и MIGnews.

У Дмитрия остались жена Мария и бабушка.

Коллектив Фактов ICTV выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Кудрявцева.

Помочь семье погибшего героя можно, перечислив средства на карту 4149 6293 8494 1670 (получатель – Бирчин Дмитрий Миронович, который помогает жене с погребением).

Фото: Дмитрий Кудрявцев