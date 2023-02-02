Загинув у бою: у Сваляві попрощались з ексредактором Фактів ICTV Дмитром Кудрявцевим

Лютий, 02 в 15:13

Сьогодні, 2 лютого, у Сваляві Закарпатської області попрощались із загиблим на фронті військовослужбовцем, колишнім редактором стрічки новин сайту Факти ICTV Дмитром Кудрявцевим.

Життя Дмитра обірвалося під час бойового зіткнення 25 січня.

Дмитро Кудрявцев залишив колектив Фактів ICTV у лютому 2022 року й незадовго після цього став до лав Збройних сил України.

Зараз дивляться На фронті Дмитро, маючи медичну освіту, став стрільцем-санітаром 18 окремого батальйону 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Що відомо про Дмитра Кудрявцева Дмитру Кудрявцеву було лише 30 років. На сайті Факти ICTV Дмитро працював у 2021-2022 роках. Почав журналістський шлях у 2015 році у виданні Focus.ua. Згодом обіймав посади редактора сайту Оbozrevatel та головного редактора сайту Народна правда. Писав статті на близькосхідну тематику для ізраїльських порталів Сursor Info та MIGnews. У Дмитра залишилися дружина Марія та бабуся. Колектив Фактів ICTV висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Кудрявцева. Допомогти родині загиблого героя можна, перерахувавши кошти на карту 4149 6293 8494 1670 (отримувач – Бірчин Дмитро Миронович, який допомагає дружині з похованням). Фото: Дмитро Кудрявцев

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