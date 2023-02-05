Февраль, 05 в 9:16

Утром 5 февраля российские войска обстреляли Харьков.

Обновлено в 09:16. Сейчас известно о трех пострадавших. Это – 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет.

Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте.

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Данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы.

Обновлено в 08:56. Одна из ракет попала в жилую застройку в центре Харькова.

– Сейчас известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке, – отметил городской глава Харькова Игорь Терехов.

Обновлено в 08:40. По центру Харькова ударили две вражеские ракеты.

По словам городского главы Харькова Игоря Терехова, попадание зафиксировано в Киевском районе города.

Мэр города также подтвердил, что, по предварительной информации, областной центр был обстрелян из ЗРК С-300.

– Информации о жертвах удара пока нет. На месте попадания ракет уже работает ГСЧС – разбирают завалы и проводят поисковую операцию, – отметил Игорь Терехов.

Обновлено в 08:33. Зафиксирован “прилет” в центральной части города.

– Предварительно, ракета С-300. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, – сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрыв в областном центре раздался почти одновременно с сиренами, известившими об опасности с воздуха в 08:20.

Через минуту глава области подтвердил информацию об обстрелах и призвал людей находиться в укрытиях.

– Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях! – призвал Олег Синегубов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 347-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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