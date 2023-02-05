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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Первый танк Leopard 2 вылетел в Украину и Одесса без света: что происходит на 347-й день войны (онлайн)

Первый танк Leopard 2 вылетел в Украину и Одесса без света: что происходит на 347-й день войны (онлайн)

Из российского плена РФ удалось вернуть еще 116 украинских защитников. Состояние их здоровья — неудовлетворительное, они находятся в больнице.

Президент Зеленский лишил гражданства Украины ряд политиков времен Януковича.

Из-за аварии на подстанциях Укрэнерго Одесса и часть районов области остаются без света, в город свозят генераторы со всей страны.

Канада направила самолетом в Украину первый танк Leopard 2.

В свою очередь правительство Португалии подтвердило отправку танков Leopard 2 в Украину.

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01:39 - 05 февраля

Исследователи из Института изучения войны (ISW) опубликовали карту развития ситуации на поле боя российско-украинской войны за 5 февраля.

Соответствующее сообщение ISW сделали на своей странице в Twitter.

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00:28 - 05 февраля

В Министерстве обороны Украины показали, чем российские захватчики пытались отбиваться от ударов из реактивных артиллерийских систем HIMARS, которые используют воины ВСУ.

— Это военный уголковый отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от… HIMARS, — поделился глава Минобороны Алексей Резников.

По мнению Алексея Резникова, это полномасштабная война свободного будущего (Украина) против тоталитарного прошлого (Российская Федерация).

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