Первый танк Leopard 2 вылетел в Украину и Одесса без света: что происходит на 347-й день войны (онлайн)

Из российского плена РФ удалось вернуть еще 116 украинских защитников. Состояние их здоровья — неудовлетворительное, они находятся в больнице.

Президент Зеленский лишил гражданства Украины ряд политиков времен Януковича.

Из-за аварии на подстанциях Укрэнерго Одесса и часть районов области остаются без света, в город свозят генераторы со всей страны.

Канада направила самолетом в Украину первый танк Leopard 2.

В свою очередь правительство Португалии подтвердило отправку танков Leopard 2 в Украину.