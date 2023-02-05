У центрі Харкова – приліт: горить будинок, з’явились дані про постраждалих

Лютий, 05 в 9:16

Уранці 5 лютого російські війська обстріляли Харків.

Оновлено о 09:16. Наразі відомо про трьох постраждалих. Це – 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років.

Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.

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Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби.

Оновлено о 08:56. Одна з ракет влучила в житлову забудову в центрі Харкова.

– Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину, – зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Оновлено о 08:40. По центру Харкова вдарили дві ворожі ракети.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, влучання зафіксовано в Київському районі міста.

Мер міста також підтвердив, що, за попередньою інформацією, обласний центр обстріляли із ЗРК С-300.

– Інформації про жертв удару поки немає. На місці влучання ракет вже працює ДСНС – розбирають завали та проводять пошукову операцію, – зазначив Ігор Терехов.

Оновлено о 08:33. Зафіксовано “приліт” в центральній частині міста.

– Попередньо, ракета С-300. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється, – повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибух в обласному центрі пролунав майже одночасно з сиренами, які сповістили про небезпеку з повітря о 08:20.

За хвилину очільник області підтвердив інформацію про обстріли та закликав людей перебувати в укриттях.

– Увага! Жителі Харкова та області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях! – закликав Олег Синєгубов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 347-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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