Рада отменила НДС и пошлины на тепловизоры, приборы ночного видения и рации
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Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроекты об освобождении от НДС и пошлин коптеров, коллиматоров, тепловизоров, приборов ночного видения и раций.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
– Также (приняли, – Ред.) возможность экспресс-отправок и сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров. Закон разрабатывался вместе с волонтерскими организациями. Это честь помогать вам и быть автором одного из законов, – написал он в Telegram.
Напомним, что 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал два законопроекта, которые освобождают от пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) генераторы, терминалы Starlink и другое подобное оборудование.
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