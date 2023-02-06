Рада отменила НДС и пошлины на тепловизоры, приборы ночного видения и рации

Февраль, 06 в 16:26

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроекты об освобождении от НДС и пошлин коптеров, коллиматоров, тепловизоров, приборов ночного видения и раций.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

– Также (приняли, – Ред.) возможность экспресс-отправок и сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров. Закон разрабатывался вместе с волонтерскими организациями. Это честь помогать вам и быть автором одного из законов, – написал он в Telegram.

Напомним, что 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал два законопроекта, которые освобождают от пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) генераторы, терминалы Starlink и другое подобное оборудование.

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