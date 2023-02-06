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Факти / Україна

Рада скасувала ПДВ та мита на тепловізори, прилади нічного бачення та рації

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроекти про звільнення від ПДВ та мита коптерів, коліматорів, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За ці законопроекти проголосували 331 та 326 народних депутатів.

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– Також (ухвалили, – Ред.) можливість експрес-відправок та знялі всі бюрократичні обмеження по імпорту цих важливих для нашої оборони товарів. Закон розроблявся разом з волонтерськими організаціями. Це честь допомагати вам і бути автором одного з законів, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що 29 грудня президент України Володимир Зеленський підписав два законопроєкти, які звільняють від мита та податку на додану вартість (ПДВ) генератори, термінали Starlink та інше подібне обладнання.

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