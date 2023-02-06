Высокоточный удар, который Вооруженные силы Украины нанесли по базе российских войск в оккупированной Макеевке (Донецкая область), является частью нашего контрнаступления.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он объяснил, что подобные удары не только наносят врагу огромные потери, но и оказывают психологическое давление на россиян.

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– Такие события, как высокоточный удар по оккупированной Макеевке, являются частью нашего контрнаступления. Резонансная большая потеря личного состава мобилизованных является не только свидетельством беспомощности военного командования РФ, но и психологическим давлением на российское общество, на россиян, колеблющихся по поводу участия в этой абсурдной войне против соседнего государства, — подчеркнул Скибицкий.

Он уточнил, что в РФ засекретили количество погибших в Макеевке, поскольку осознают масштаб проблемы после удара ВСУ.

Представитель ГУР объяснил, что на ход событий на фронте оказывает большое влияние количество, качество, технологичность и мощность оружия и боеприпасов. Именно поэтому оперативное получение современных видов вооружения для ВСУ стало одним из ключевых факторов обеспечения победы.

Как известно, в ночь на 1 января 2023 года украинские войска нанесли точный удар по зданию ПТУ №19 в оккупированной Макеевке, где располагались недавно мобилизованные россияне. ВСУ, вероятно, произвели обстрел из реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Первоначально сообщалось о гибели не менее 400 путинских солдат. Однако перехваченные телефонные разговоры оккупантов свидетельствуют о том, что могли погибнуть более 600 человек.

В украинской разведке рассказывали, что точечный удар по казарме в Макеевке направлен на то, чтобы помешать войскам РФ наступать.

Источник: ГУР Минобороны Украины