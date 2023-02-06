Удар по Макіївці є частиною контрнаступу ЗСУ та психологічним тиском на окупантів – ГУР
Високоточний удар, якого Збройні сили України завдали по базі російських військ в окупованій Макіївці (Донецька область), є частиною нашого контрнаступу.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
Він пояснив, що подібні удари не лише завдають ворогу величезних втрат, а й чинять психологічний тиск на росіян.
– Такі події, як високоточний удар по окупованій Макіївці, є частиною нашого контрнаступу. Резонансна велика втрата особового складу мобілізованих є не тільки свідченням безпорадності військового командування РФ, але й психологічним тиском на російське суспільство, на росіян, які коливаються щодо участі у цій абсурдній війні проти сусідньої держави, – наголосив Скібіцький.
Він уточнив, що в РФ засекретили справжню кількість загиблих у Макіївці, оскільки усвідомлюють масштаб проблеми після удару ЗСУ.
Представник ГУР пояснив, що на перебіг подій на фронті дуже впливає кількість, якість, технологічність та потужність зброї і боєприпасів. Саме тому оперативне отримання сучасних видів озброєння для ЗСУ стало одним із ключових чинників забезпечення перемоги.
Як відомо, в ніч на 1 січня 2023 року українські війська завдали точного удару по будівлі ПТУ №19 в окупованій Макіївці, де розташовувалися нещодавно мобілізовані росіяни. ЗСУ, ймовірно, здійснили обстріл з реактивних артилерійських систем HIMARS.
Спочатку повідомлялося про загибель щонайменше 400 путінських солдатів. Однак перехоплені телефонні розмови окупантів свідчать про те, що могли загинути понад 600 осіб.
В українській розвідці розповідали, що точковий удар по казармі в Макіївці спрямований на те, щоб завадити військам РФ наступати.
Джерело: ГУР Міноборони України