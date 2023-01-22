Январь, 22 в 19:04

Главное управление разведки опубликовало перехват разговора российских оккупантов, обсуждающих удар по скоплению мобилизованных в Макеевке, а также причины, которые привели к этому и меры, которые помогли бы обезопасить военных от смерти.

– Этот удар, который был по Макеевке… это полный ужас Но такие случаи уже были. Там просто можно было все хорошо сделать и людей не подставлять под удар. Грамотно – и при этом элементарно, – сказал агрессор.

Один из оккупантов добавил, что среди причин – то, что российские военные звонили в РФ с мобильных, что могло помочь отследить их местонахождение.

– Это одна из причин. Причин много. Близко разместили к фронту людей, на одной территории поставили еще и БК, и транспорт, и соляру… Кроме того, есть еще местные, которые сдают – фотографируют, видео снимают и отправляют кому надо. А те уже наносят удар, – заявил россиянин.

По его мнению, стоило разместить захватчиков в лесу, чтобы те сделали себе землянки, полевые кухни и другие принадлежности в естественных условиях.

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