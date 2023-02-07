Шойгу приписывает себе несуществующие победы и активизирует конфликт с ПВК Вагнера – ГУР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания начал рассказывать о несуществующих победах российской армии и активизировал конфликт с представителями ПВК Вагнера.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Он заявил о якобы полном контроле над населенными пунктами Соледар, Клещеевка, Краснополье, Благодатное, Николаевка Донецкой области и Подгорное, Лобковое Запорожской области.

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Кроме того, он упомянул об “успешном” развитии боевых действий под Бахмутом и Угледаром и подчеркнул, что все это – результаты действия ВС РФ.

Отмечается, что Шойгу сознательно не упомянул тот факт, что по всем указанным направлениям для ведения боевых действий активно привлечены силы частной военной компании Вагнера.

– Тем временем кадровая российская армия играет лишь эпизодическую роль “сил поддержки”. Эта информация замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства РФ, – говорится в сообщении.

Разведка добавила, что из города Соледар украинские войска были выведены еще 25 января, о чем официально сообщало командование ВСУ.

Что касается других населенных пунктов, то их захват врагом в настоящее время не подтверждается – украинские защитники продолжают работу по каждому из упомянутых направлений.

Ранее военное командование РФ создало специальный документ, в котором определило, как именно кремлевским пропагандистам следует освещать события на поле боя.

Так, они должны акцентировать “выдающуюся роль” руководства минобороны РФ, Шойгу и Герасимова, в этой войне. Этим документом, помимо прочего, был введен фактический запрет вспоминать ПВК Вагнера и лично Евгения Пригожина в материалах по войне.

Фото: Kremlin