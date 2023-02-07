Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час селекторної наради почав розповідати про неіснуючі перемоги російської армії й активізував конфлікт з представниками ПВК Вагнера.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Він заявив про нібито повний контроль над населеними пунктами Соледар, Кліщіївка, Краснопілля, Благодатне, Миколаївка Донецької області та Підгірне, Лобкове Запорізької області.

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Крім того, він згадав про “успішний” розвиток бойових дій під Бахмутом і Вугледаром та наголосив, що усе це – результати дії ЗС РФ.

Зазначається, що Шойгу свідомо не згадав той факт, що на всіх зазначених напрямках для ведення бойових дій активно залучено сили приватної військової компанії Вагнера.

– Натомість кадрова російська армія має лише епізодичну роль “сил підтримки”. Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту в середовищі військово-політичного керівництва РФ, – йдеться у повідомленні.

Розвідка додала, що з міста Соледар українські війська було виведено ще 25 січня, про що офіційно повідомляло командування ЗСУ.

Щодо інших населених пунктів, то їхнє захоплення ворогом поки не підтверджується – українські захисники продовжують роботу на кожному із згаданих напрямків.

Раніше військове командування РФ створило спеціальний документ, в якому визначило, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події на полі бою.

Так, вони мають акцентувати “видатну роль” керівництва Міноборони РФ, Шойгу та Герасимова, в цій війні. Цим документом, крім іншого, ввели фактичну заборону згадувати ПВК Вагнера та особисто Євгена Пригожина в матеріалах щодо війни.

Фото: Kremlin