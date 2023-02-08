Зустрінеться з Макроном та Шольцем: Зеленський після Великої Британії відвідає Париж

Лютий, 08 в 16:34

Президент України Володимир Зеленський після Лондона відвідає Париж, де зустрінеться з Еммануелем Макроном.

Про це пише BFM TV.

Зазначимо, що офіційних коментарів з Офісу українського президента щодо візиту Зеленського до Парижа не надходило.

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Деталі зустрічі і про що говоритимуть глави держави також поки що невідомі. Але варто сказати, що раніше Макрон заявив, що не виключає постачання Україні бойових винищувачів, призначених для знищення літаків і безпілотних засобів противника в повітрі.

Крім того, ще одне видання NTV повідомляє, що канцлер Німеччини Олаф Шольц також має намір зустрітися із Зеленським у Парижі.

Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський перебуває з візитом у Великій Британії. Він вже зустрівся з британським прем’єром Ріші Сунаком та відвідав Букінгемський палац, де виступив з промовою.

Стало відомо, що 9 лютого Зеленський відвідає Брюссель.