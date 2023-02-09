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Факты / Світ

РФ несет ошеломляющие потери, однако Путин не заинтересован в переговорах – Блинкен

Бедрак Виктория, редактор ленты
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Несмотря на то, что армия РФ несет ошеломляющие потери на поле боя, российский диктатор Владимир Путин все еще не хочет дипломатии.

Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге.

По его словам, война против Украины продолжает оставаться стратегическим поражением Путина. Ему не удалось свергнуть украинскую власть, захватить Украину или сломать волю ее народа. Диктатор проиграл бои за Киев, Харьков, Херсон. Кроме того, армия РФ несет ошеломляющие потери на поле боя.

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Блинкен отметил, что НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.

— У Путина сейчас нет реального интереса к дипломатии, поскольку он требует “признать новые территориальные реалии”, то есть смириться с захватом украинской территории, — подчеркнул он.

Госсекретарь США также добавил, что лучший способ ускорить перспективы настоящей дипломатии – продолжать склонять поле битвы в пользу Украины.

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Источник: Госдепартамент США

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