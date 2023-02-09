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Факти / Світ

РФ несе приголомшливі втрати, однак Путін не зацікавлений у переговорах – Блінкен

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Попри те, що армія РФ зазнає приголомшливих втрат на полі бою, російський диктатор Володимир Путін все ще не хоче дипломатії.

Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу.

За його словами, війна проти України продовжує залишатися стратегічною поразкою для Путіна. Йому не вдалося повалити українську владу, захопити Україну чи зламати волю її народу. Диктатор програв бої за Київ, за Харків, за Херсон. Окрім того, армія РФ зазнає приголомшливих втрат на полі бою.

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Блінкен зазначив, що НАТО сильніше і згуртованіше, ніж будь-коли.

– Путін зараз не має реального інтересу до дипломатії, оскільки він вимагає “визнати нові територіальні реалії”, тобто змиритися з захопленням української території, – наголосив він.

Держсекретар США також додав, що найкращий спосіб прискорити перспективи справжньої дипломатії – продовжувати схиляти поле битви на користь України.

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Джерело: Держдепартамент США

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