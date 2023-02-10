Россияне завезли в Запорожскую область завербованных в ЧВК Вагнера заключенных
Российские оккупанты завезли наемников из так называемой частной военной компании Вагнера в Запорожскую область.
Согласно информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, разместили боевиков, которые еще недавно отбывали наказание в РФ, в поселке Мирное.
Завербованными заключенными, добавляют в Генштабе ВСУ, россияне стремятся восполнить потери на фронте.
Тем временем на временно захваченной территории Херсонской области продолжаются фильтрационные мероприятия.
Так, в городе Голая Пристань сотрудники ФСБ РФ проверяют документы и личные вещи местных жителей.
Особенно внимательно, по данным украинской стороны, ФСБшники проверяют телефоны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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