Росіяни завезли в Запорізьку область завербованих до ПВК Вагнера в’язнів
Російські окупанти завезли найманців із так званої приватної військової компанії Вагнера до Запорізької області.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, розмістили бойовиків, які ще донедавна відбували покарання в РФ, у селищі Мирне.
Завербованими ув’язненими, додають у Генштабі ЗСУ, росіяни прагнуть поповнити втрати на фронті.
Тим часом на тимчасово захопленій території Херсонської області тривають започатковані загарбниками фільтраційні заходи.
Так, у місті Гола Пристань співробітники ФСБ РФ перевіряють документи та особисті речі місцевих жителів.
Особливо уважно, за даними української сторони, ФСБшники перевіряють телефони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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