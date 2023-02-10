Февраль, 10 в 12:24

В Министерстве обороны Молдовы подтвердили, что российская ракета сегодня нарушила воздушное пространство страны. МИД страны уже вызвал российского посла для объяснений.

Об этом идет речь в заявлении оборонного ведомства и МИД Молдовы.

По информации молдавской стороны, в 10:18 вражеская ракета пересекла государственную границу Молдовы в районе села Мокра в губернаторстве Транснистрия.

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Далее ракета пролетела над Сороцким районом в сторону Украины.

— Министерство обороны в сотрудничестве с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова, говорится в сообщении Минобороны Молдовы.

В свою очередь глава дипломатии Республики Молдова Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова.

В ведомстве в очередной раз хотят напомнить российской стороне о недопустимом нарушении воздушного пространства страны пролетом сегодня российской ракеты.

— Мы решительно отвергаем недавние недружественные действия и заявления в отношении Республики Молдова, что наш народ считает абсолютно неприемлемым. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, приводящую к многочисленным человеческим жертвам и материальному ущербу, — решительно заявил Даниэль Водэ, пресс-секретарь Министерства иностранных дел.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что утром две российские крылатые ракеты Калибр зашли в воздушное пространство Молдовы, а впоследствии и Румынии – страны НАТО.

Источник: Минобороны Молдовы, МИД Молдовы