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Факты / Україна / Экономика

Самая сложная ситуация со светом после российской атаки на Харьковщине – Укрэнерго

Анастасия Гевко, редактор ленты
Самая сложная ситуация со светом после российской атаки на Харьковщине – Укрэнерго
Фото: Pexels

После массированного ракетного и дронового удара РФ энергосистема Украины получила повреждения на Востоке, Западе и Юге, однако самая сложная ситуация в Харьковской области.

Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает пресс-служба Укрэнерго.

– Наиболее сложная ситуация сейчас в Харьковской области. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях. Дефицит в энергосистеме – значительный, – сказано в сообщении.

Отмечается, что ремонтные бригады уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и приступают к аварийно-восстановительным работам.

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В других регионах покрытие потребления постепенно возвращается в пределы определенных лимитов.

– Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии отменен. О новом расписании проведения измерений и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно, – добавили в Укрэнерго.

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