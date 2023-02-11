Только 9% из почти 1,5 тыс. мировых компаний вышли с рынка России — Подоляк

Февраль, 11 в 18:16

За почти год полномасштабной войны России против Украины только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний покинули российский рынок.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что среди оставшихся работать в РФ западных компаний наибольшую долю составляют немецкие (19,5%), американские (12,4%), и японские — (7%) компании.

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— В частности, остались работать в государстве-террористе: Metro, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit и тому подобное, – написал он.

Подоляк подчеркнул, что некоторые западные банки за год полномасштабной войны вообще получили сверхприбыли в России.

— Raiffeisen увеличил прибыль в России на 313%. За 2022 год прибыль российского филиала составила €474 млн, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы, – написал он.

Также он отметил, что Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на €94,8 млн только благодаря налогу на прибыль компаний в России, составившему 20%.

Подоляк подчеркнул, что сумма других сборов намного больше — “это и есть налог на войну, на убийства украинцев”. При этом Raiffeisen фактически признал оккупированные Россией “ЛНР” и “ДНР”.

— Raiffeisen признал псевдореспублики “Л(Д)НР”, предложив частично мобилизованным кредитные каникулы. Его примеру последовали Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank, — отметил советник руководителя ОП.

Михаил Подоляк напомнил, что недавно НАПК признало американскую корпорацию Procter&Gamble международным спонсором войны. Этой компании принадлежат такие дочерние предприятия и бренды как Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor и т.д.

Источник: Михаил Подоляк