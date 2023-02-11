Февраль, 11 в 12:47

В результате взрывов на временно оккупированной части Запорожской области накануне вечером была уничтожена техника и личный состав россиян.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

— Вчера на временно занятой территории Запорожской области захватчикам было страшно. По предварительным данным, у оккупантов стало меньше БК, техники и личного состава сразу в нескольких местах размещения, — сообщил он.

По его данным, взрывы произошли в Мелитополе на территории промышленного предприятия, где оккупанты хранили технику; в Мелитопольском районе, где сосредотачивались рашисты в Мирном; в Токмакском районе прилетело в одно из сел, которое оккупанты выбрали для проживания.

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Федоров добавил, что российские захватчики прячутся за спинами мирных жителей, расставляя свою технику и ПВО посреди жилых кварталов.

В пятницу вечером, 10 февраля, во временно оккупированном Мелитополе раздалась серия мощных взрывов. Сначала сообщалось, что взрывы прогремели в районе аэродрома, где расположены военные объекты россйской армии, и пригороде.

Источник: Иван Федоров

Фото: Оперативный ВСУ