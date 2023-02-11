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Факти / Україна

Поменшало БК, техніки та окупантів: Федоров розповів подробиці вибухів у Мелітополі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
вибухи у Мелітополі

Внаслідок вибухів на тимчасово окупованій частині Запорізької області напередодні ввечері було знищено техніку та особовий склад росіян.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

— Вчора на тимчасово зайнятій території Запорізької області загарбникам було страшно. За попередніми даними, в окупантів поменшало БК, техніки й особового складу відразу в кількох місцях розміщення, – повідомив він.

За його даними, вибухи були у Мелітополі на території промислового підприємства, де окупанти зберігали техніку; в Мелітопольському районі, де зосереджувалися рашисти у Мирному; в Токмацькому районі прилетіло в одне з сіл, яке окупанти обрали для проживання.

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Федоров додав, що російські загарбники ховаються за спинами мирних мешканців, розставляючи свою техніку та ППО посеред житлових кварталів.

У п’ятницю ввечері, 10 лютого, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунала серія потужних вибухів. Спершу повідомлялося, що вибухи прогриміли у районі аеродрому, де розташовані військові об’єкти російської армії, та передмісті.

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Джерело: Іван Федоров

Фото: Оперативний ЗСУ

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