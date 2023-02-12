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Факты / Україна

Почему РФ терпит рекордные потери на фронте – версия разведки Британии

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с начала вторжения в Украину.

По данным разведки Минобороны Великобритании, в среднем за неделю армия РФ теряла 824 солдата.

Это в четыре раза превышает показатель в июне-июле 2022 года.

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Британские разведчики отмечают: хотя и не могут проверить методологию, по которой Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассчитывает потери россиян, тенденция, что прослеживается в ежедневных отчетах, вероятно, является точной.

По мнению представителей британского оборонного ведомства, на рост количества потерь россиян, очевидно, влияет ряд факторов.

Речь идет, в частности, о нехватке обученного персонала, координации и ресурсов на фронте.

Доказательством тому является ситуация в Угледаре и Бахмуте.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
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