Февраль, 12 в 10:39

За последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с начала вторжения в Украину.

По данным разведки Минобороны Великобритании, в среднем за неделю армия РФ теряла 824 солдата.

Это в четыре раза превышает показатель в июне-июле 2022 года.

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Британские разведчики отмечают: хотя и не могут проверить методологию, по которой Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассчитывает потери россиян, тенденция, что прослеживается в ежедневных отчетах, вероятно, является точной.

По мнению представителей британского оборонного ведомства, на рост количества потерь россиян, очевидно, влияет ряд факторов.

Речь идет, в частности, о нехватке обученного персонала, координации и ресурсов на фронте.

Доказательством тому является ситуация в Угледаре и Бахмуте.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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