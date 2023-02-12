Дуда назвал передачу Украине F-16 “серьезным вызовом”
Фото: Depositphotos
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка Украине истребителей F-16 может стать “серьезным вызовом”.
Об этом сообщает BBC.
По словам главы Польши, сейчас в распоряжении ВВС Польши есть меньше 50 таких самолетов, а для передачи их Украине нужно “значительно больше”.
Сейчас смотрят
Он также отметил, что боевые самолеты, такие как F-16, “очень нуждаются в обслуживании”, поэтому “недостаточно просто отправить несколько самолетов Киеву”.
Дуда также подчеркнул, что любое решение о поставках истребителей должно быть “общим решением”, а не решением одной страны.