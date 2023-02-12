Дуда назвал передачу Украине F-16 “серьезным вызовом”

Февраль, 12 в 8:32

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка Украине истребителей F-16 может стать “серьезным вызовом”.

Об этом сообщает BBC.

По словам главы Польши, сейчас в распоряжении ВВС Польши есть меньше 50 таких самолетов, а для передачи их Украине нужно “значительно больше”.

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Он также отметил, что боевые самолеты, такие как F-16, “очень нуждаются в обслуживании”, поэтому “недостаточно просто отправить несколько самолетов Киеву”.

Дуда также подчеркнул, что любое решение о поставках истребителей должно быть “общим решением”, а не решением одной страны.