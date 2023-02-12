Дуда назвав передачу Україні F-16 “серйозним викликом”

Лютий, 12 в 8:32

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відправка Україні винищувачів F-16 може стати “серйозним викликом”.

Про це повідомляє BBC.

За словами очільника Польщі, зараз в розпорядженні ВПС Польщі є менше 50 таких літаків, а для передачі їх Україні потрібно “значно більше”.

Зараз дивляться

Він також зазначив, що бойові літаки, такі як F-16, “дуже потребують обслуговування”, тому “недостатньо просто відправити кілька літаків Києву”.

Дуда також наголосив, що будь-яке рішення про постачання винищувачів має бути “спільним рішенням”, а не рішенням однієї країни.