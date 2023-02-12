Февраль, 12 в 6:47

Российские оккупанты на территории временно захваченной территории Херсонской области пытаются отобрать жилье у местного населения.

О таких попытках так называемой оккупационной местной администрации Брилевки и Новокиевки стало известно Генеральному штабу Вооруженных сил Украины.

– В частности, военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья, – сообщают в Генштабе ВСУ.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении украинской стороны, заброшенные дома захватчики опломбируют.

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Там оккупанты оставляют сообщения о том, что помещения перешли в право собственности так называемой оккупационной местной администрации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны Украины