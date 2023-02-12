У Херсонській області окупанти намагаються відібрати в людей житло – Генштаб ЗСУ

Лютий, 12 в 6:47

Російські окупанти на території тимчасово захопленої території Херсонської області намагаються відібрати житло в місцевого населення.

Про такі спроби окупаційної так званої місцевої адміністрації Брилівки та Новокиївки стало відомо Генеральному штабу Збройних сил України.

– Зокрема, військовослужбовці російських окупаційних військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, покинуті будинки загарбники опломбовують.

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Там окупанти залишають повідомлення про те, що приміщення перейшли в право власності так званої окупаційної місцевої адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР Міноборони України