У Херсонській області окупанти намагаються відібрати в людей житло – Генштаб ЗСУ
Російські окупанти на території тимчасово захопленої території Херсонської області намагаються відібрати житло в місцевого населення.
Про такі спроби окупаційної так званої місцевої адміністрації Брилівки та Новокиївки стало відомо Генеральному штабу Збройних сил України.
– Зокрема, військовослужбовці російських окупаційних військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.
За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, покинуті будинки загарбники опломбовують.
Там окупанти залишають повідомлення про те, що приміщення перейшли в право власності так званої окупаційної місцевої адміністрації.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ГУР Міноборони України