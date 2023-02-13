Февраль, 13 в 10:46

Российские оккупанты боятся прорыва Вооруженных сил Украины в Запорожской и Луганской областях.

Об этом 13 февраля заявили в разведке Минобороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве уверены: прорыв ВСУ в Запорожской области серьезно поставил бы под сомнение жизнеспособность российского “наземного моста”, соединяющего Ростовскую область РФ с Крымом.

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В то же время успех Украины в Луганске еще больше подорвет провозглашенную военную цель России “освободить” Донбасс.

– Поэтому, вероятно, российское командование во время планирования операций предстало перед одной из главных дилемм, потому что должно решить, противодействовать какой из угроз следует прежде всего, – считают в британской разведке.

Именно этим можно объяснить, почему Россию, несмотря на оперативный фокус на Донбассе, беспокоит оборона линии фронта, растянутой ориентировочно на 1 288 км (только в оккупированной Россией Запорожской области линия фронта составляет 192 км).

Такие предположения разведки Минобороны Великобритании подтверждают, в частности, изображения из открытых источников, на которых заметно, что по состоянию на 7 февраля Россия могла еще больше усилить оборонительные укрепления в Запорожской области, в частности вблизи города Тарасовка.

А еще месяц назад Россия установила оборонные укрепления между городами Васильевка и Орехов.

Все эти факты указывают на то, добавляют британские разведчики, что РФ продолжает возводить оборонные укрепления в Запорожской и Луганской областях , а также разворачивает там личный состав.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 355-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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